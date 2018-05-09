15:57 09.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе полиция открыла уголовное производство за использование советской символики – ФОТО

Правоохранители Одессы открыли уголовное производство за использование советской символики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции области.

В Одессе полиция открыла уголовное производство за использование советской символики – ФОТО

По словам сотрудников полиции, в районе площади был замечен автомобиль BMW с красным флагом с советской символикой. Водитель автомобиля предпринял попытку скрыться от правоохранителей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов составили админпротокол на мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной. В частности, ее задержали с портретом Олеся Бузины и запрещенной георгиевской лентой на марше "Бессмертного полка".


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