В Одессе полиция открыла уголовное производство за использование советской символики – ФОТО

По словам сотрудников полиции, в районе площади был замечен автомобиль BMW с красным флагом с советской символикой. Водитель автомобиля предпринял попытку скрыться от правоохранителей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов составили админпротокол на мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной. В частности, ее задержали с портретом Олеся Бузины и запрещенной георгиевской лентой на марше "Бессмертного полка".