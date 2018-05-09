18:36 09.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонском телецентре объявился псевдоминер

Правоохранительные органы осуществили проверку территории торгового центра в Херсоне в связи с поступившим сообщением о минировании. Для принятия таких мер провели эвакуацию приблизительно двух тысяч граждан.

В Херсонском телецентре объявился псевдоминер

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

На электронный адрес ГУ Нацполиции в Херсонской области в 13:45 было отправлено заявление о том, что в городе заминирован торговый центр. На место происшествия отправились эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Во время проверки поступившие данные не подтвердилась. Была проведена эвакуация приблизительно двух тысяч людей под надзором охранников общественного порядка, в числе которых состояло 30 представителей полиции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о  минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.


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