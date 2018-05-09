В Херсонском телецентре объявился псевдоминер

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

На электронный адрес ГУ Нацполиции в Херсонской области в 13:45 было отправлено заявление о том, что в городе заминирован торговый центр. На место происшествия отправились эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Во время проверки поступившие данные не подтвердилась. Была проведена эвакуация приблизительно двух тысяч людей под надзором охранников общественного порядка, в числе которых состояло 30 представителей полиции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.