13:34 09.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Борисполе задержали россиянку по базе Интерпола

По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в аэропорту Борисполь задержана российсая проститутка из базы Интерпола. В частности, женщина обвиняется за сексуальную эксплуатацию людей.

В Борисполе задержали россиянку по базе Интерпола

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Задержанная прибыла накануне рейсом Дели-Киев. Установлено, что женщина разыскивается правоохранительными органами России за проституцию и сексуальную эксплуатацию.

Как отметили пограничники, в настоящий момент нарушительницу закона передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хусте правоохранители арестовали местную жительницу, которая "сдавала в аренду" проституток. Сообщается, что 30-летняя жительница занималась сводничеством для своих подруг и товарищей, за что от них получала деньги.


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