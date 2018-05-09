В Борисполе задержали россиянку по базе Интерпола

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Задержанная прибыла накануне рейсом Дели-Киев. Установлено, что женщина разыскивается правоохранительными органами России за проституцию и сексуальную эксплуатацию.

Как отметили пограничники, в настоящий момент нарушительницу закона передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хусте правоохранители арестовали местную жительницу, которая "сдавала в аренду" проституток. Сообщается, что 30-летняя жительница занималась сводничеством для своих подруг и товарищей, за что от них получала деньги.