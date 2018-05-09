14:23 09.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Бельгии на металлургическом заводе прогремел взрыв

Сегодня, девятого мая, на металлургическом заводе APERAM в бельгийском городе Шателе произошел взрыв.

В Бельгии на металлургическом заводе прогремел взрыв

Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Отмечается, что возгорание началось в задней части завода, в районе контейнеров, после чего прозвучал погром и взрыв. Предполагается, что причиной такого инцидента является утечка газа.

В результате происшествия, пострадали трое людей. У двоих из них диагностировали интоксикацию, третий повредил слух громкий взрыв.

Работников завода эвакуировали, а его работу остановили. В данное время, доступ к заводу заблокирован.

Пожарные утверждают, что на данный момент пожар после взрыва находится под контролем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе в помещении одноэтажного частного жилища прогремел взрыв бытового газа. По итогам происшествия тяжелые ожоги одержал 41-летний мужчина.


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