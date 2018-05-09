В Афганистане произошла серии взрывов, 13 человек погибли

В результате террористического акта погибли 13 человек. Как сообщает Deutche Welle, двое смертников Ислаского государства напали на полицейский участок в районе Дашт-э-Барчи.

После боестолкновения между террористами и правоохранителями погибли двое полицейских, четыре мирных жителя и четыре боевика террористической группировки.

Чуть позже в центральном районе Кабула Шар-э-Нав прогремели два взрыва возле главного входа в полицейский участок.

Затем боевики обстреляли здание участка и офисы других организаций. Сообщается о трех погибших и нескольких раненых. Кто стоит за этим нападением и что именно являлось целью боевиков, пока не установлено.

В Шар-э-Наве помимо полицейского участка находятся здания Афганского международного банка, телекоммуникационной фирмы Etisalat и других частных компаний и организаций.

Напомним, кск сообщал УРА-Информ, 6 мая на востоке Афганистана в мечети прогремел взрыв. Взрывчатка сработала, когда люди после обеденной молитвы остались в мечети, которая также использовалась в качестве центра регистрации избирателей.