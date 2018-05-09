Под Одессой в аварию попал школьный автобус

По предварительным данным авария произошла по техническим проблемам. К счастью, никто из детей не пострадал.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, на момент дорожно-транспортного происшествия в транспортном средстве находились 15 школьников. После аарии всех их осмотрел врач, сейчас они находятся дома.

В полиции также заверили, что водитель был трезвым. По его словам у транспортного средства внезапно отказали тормоза.

Сейчас правоохранители проверяют транспортное средство и документы о прохождении технического осмотра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 8 мая, в Киеве произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода. На проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода.