01:30 09.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой в аварию попал школьный автобус

В Одесской области во вторник, 8 мая, по неизвестным причинам слетел в кювет школьный автобус.

Под Одессой в аварию попал школьный автобус

По предварительным данным авария произошла по техническим проблемам. К счастью, никто из детей не пострадал.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, на момент дорожно-транспортного происшествия в транспортном средстве находились 15 школьников. После аарии всех их осмотрел врач, сейчас они находятся дома.

В полиции также заверили, что водитель был трезвым. По его словам у транспортного средства внезапно отказали тормоза.

Сейчас правоохранители проверяют транспортное средство и документы о прохождении технического осмотра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 8 мая, в Киеве произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода. На проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода.


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