Кабул в огне: в центре произошло три взрыва

Как отмечается, после взрывов, разразилась стрельба.

По словам правоохранителей, один взрыв был возле полицейского участка в центре города. Террорист-смертник подорвался у входа в полицейский участок в центре Кабуле вблизи иностранных посольств и правительственных учреждений.

Представитель полиции Хашмат Станекзай рассказал, что сейчас машины скорой выезжают, на участок взрыва и перекрывают весь участок дороги. Также, еще один взрыв произошел также возле полицейского участка. На данный момент информации о жертвах нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", взрывы в Балаклее Харьковской области, которые начались из-за пожара на территории военного арсенала, прекратились. После шести часов наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на семь часов взрывы не подтверждались.