Глава СНБО активизирует санкции против украинских СМИ за трансляцию парада в ДНР

Об этом Турчинов сообщил на своей странице в Facebook.

Как считает глава СНБО, тиражирование подобной информации направлено на то, чтобы посеять раздор и печаль, и превратить освободительную войну в гражданскую. В свою очередь это уже является одним из приоритетов гибридной войны, которую ведет против Украины Россия.

"Я обратился с официальным письмом к СБУ относительно расследования этого правонарушения и внесения электронных СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список", - написал он.

Вообщем-то, Турчинов оценивает такие действия, как сотрудничество с террористами и популяризации террористических структур.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в оккупированном Донецке сегодня, 9 мая, прошел свой парад в честь 73-годовщин победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что в центре города пройдет колонна с 1,5 тысячи боевиков ДНР и больше 70 единиц техники. Колонну боевых машин возглавит советский танк Т-34 времен Второй мировой войны.