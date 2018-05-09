В киевском метро умер пассажир

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметили правоохранители, сегодня утром на станции киевского метро "Кловская" граждане заметили, что один из пассажиров плохо себя чувствует. В тот момент очевидці инцидента обратились к дежурному милиционеру.

"Правоохранитель вызвал "скорую" и поспешил на помощь пострадавшему. До приезда медиков мужчина умер", - сказано в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции киевского метро " Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация. Так, пассажиры метрополитена почувствовали запах гари и задымление. Однако, несмотря на это движение поездов не останавливалось.