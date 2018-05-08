08:58 08.05.2018 | Происшествия | Новости
100193408:Polishuk

В Сирии разбился российский боевой вертолет, летчики погибли

В Сирии в понедельник вечером, 7 мая, при выполнении планового полета потерпел крушение российский боевой вертолет Ка-52.

В Сирии разбился российский боевой вертолет, летчики погибли

В результате крушения оба летчика погибли. Как сообщает Минобороны России, поисково-спасательная группа нашла тела погибших летчиков и доставила их на аэродром базирования.

Крушение произошло во время полета над восточными районами Сирии, предварительной причиной Минобороны РФ называет техническую неисправность, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 мая в Сирии над акваторией Средиземного моря разбился российский истребитель Су-30СМ. Авария произошла, когда самолет набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим. Тогда в результате происшествия также погибли два летчика.


Поделиться
Читайте также:
 
ЕС намерен рассмотреть новые санкции против России из-за выборов в Крыму США планирует в 2019 году выделить Украине 250 миллионов долларов Россия отправила на Донбасс боевикам очередной "гумконвой" В Германии столкнулись два поезда, два человека погибли
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив