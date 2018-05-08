В Сирии разбился российский боевой вертолет, летчики погибли

В результате крушения оба летчика погибли. Как сообщает Минобороны России, поисково-спасательная группа нашла тела погибших летчиков и доставила их на аэродром базирования.

Крушение произошло во время полета над восточными районами Сирии, предварительной причиной Минобороны РФ называет техническую неисправность, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 мая в Сирии над акваторией Средиземного моря разбился российский истребитель Су-30СМ. Авария произошла, когда самолет набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим. Тогда в результате происшествия также погибли два летчика.