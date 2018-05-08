В России мужчина нанес возлюбленной 70 ножевых ранений

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Гражданин России 21-летний Илья Метлицкий нанес своей 20-летней возлюбленной многочисленные удары ножом. Они совместно проживали на съемной квартире в Питере на Коломяжском проспекте.

Установлено, что накануне трагедии у пары произошел конфликт, который перерос в сильную ссору. На этой почве полиция изначально и выдвинула подозрения, которое в дальнейшем подкрепилось доказательствами и признанием убийцы.

Была проведена экспертиза. Выяснено, что злоумышленник целился в голову и туловище девушки. В частности, раны были зафиксированы на ногах убитой.

После совершения преступления парень попытался скрыться, но был оперативно обнаружен и пойман полицией. Молодой человек до сих пор не в состоянии внятно объяснить причины своих действий. В данный момент парень задержан, проводится расследование. Выясняются все детали произошедшего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области обокрали и убили ветерана Второй мировой войны.