15:32 08.05.2018 | Происшествия | Новости
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В России мужчина нанес возлюбленной 70 ножевых ранений

В Санкт-Петербурге устроили кровавую расправу над молодой студенткой. На арендованной квартире ей нанесли 70 ножевых ранений.

В России мужчина нанес возлюбленной 70 ножевых ранений

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Гражданин России 21-летний Илья Метлицкий нанес своей 20-летней возлюбленной многочисленные удары ножом. Они совместно проживали на съемной квартире в Питере на Коломяжском проспекте.

Установлено, что накануне трагедии у пары произошел конфликт, который перерос в сильную ссору. На этой почве полиция изначально и выдвинула подозрения, которое в дальнейшем подкрепилось доказательствами и признанием убийцы.

Была проведена экспертиза. Выяснено, что злоумышленник целился в голову и туловище девушки. В частности, раны были зафиксированы на ногах убитой.

После совершения преступления парень попытался скрыться, но был оперативно обнаружен и пойман полицией. Молодой человек до сих пор не в состоянии внятно объяснить причины своих действий. В данный момент парень задержан, проводится расследование. Выясняются все детали произошедшего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области обокрали и убили ветерана Второй мировой войны.


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