16:36 08.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Праге на складе вспыхнул масштабный пожар - ФОТО

На юго-востоке Праги в районе Гостивар на складе произошел масштабный пожар. Сейчас с помощью спецоборудования пожарные пытаются потушить огонь на крыше

В Праге на складе вспыхнул масштабный пожар - ФОТО

Об этом сообщтла пресс-служба полиции Праги в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, химическая бригада на месте измеряет уровень загрязнения воздуха. При этом, спасатели утверждают, что здание может обрушиться.

На данный момент густой черный дым от пламени видно за много километров. Так, из соображений безопасности полиция оцепила район возгорания, в частности, ближайшие улицы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на улице Via del Tritone прямо в центре Рима загорелся автобус. На этот раз в результате инцидента никто не пострадал, однако пассажиры остались очень напуганными. Очевидцы проишествия сообщают, что сначала они услышали звук взрыва, а потом увидели огонь и большие столбы черного дыма, которые видны с большого расстояния. 


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