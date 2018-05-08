В Одесской области обокрали и убили ветерана Второй мировой войны

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Происшествие случилось в селе Вольное. Полиция установила, что накануне преступник совместно с 93-летней жертвой употребляли алкогольные напитки. Далее гость принял решение отобрать себе два пиджака пенсионера, но тот стал оказывать сопротивление. Преступник в ответ жестоко избил пожилого мужчину. От одержанных травм тот скончался в больнице.

Злоумышленник задержан, ему заявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье за умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент решается вопрос об установлении задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За преступление, согласно санкции упомянутой статьи, ему могут назначить меру пресечения в виде пожизненного заключения. Длится расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Киевщине трое неизвестных мужчин избили и ограбили ветерана АТО.