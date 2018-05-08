В Одессе грянул взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

8 мая в 8:53 в службу спасения "101" пришло сообщение о взрыве в жилом здании на улице Бабеля, 27 в городе Одесса.

На месте инцидента спасательные службы оказались уже через четыре минуты. Выяснилось, что квартире под номером восемь, которая пристроена к двухэтажному жилому дому, взорвалась газовоздушная смесь без дальнейшего возгорания. Всего в доме 12 квартир.

По результатам взрыва частично повреждена крыша дома и произошло смещение несущих балок на общей площади 15 квадратных метров. Также частично разрушен шифер на крышах остальных квартир. Несущие стены остались целыми.

Владелец квартиры, в которой случился взрыв, одержал ожоги 95% всего тела. 41-летний пострадавший срочно госпитализирован в реанимационное ожоговое отделение городской клинической больницы №10 в крайне тяжелом состоянии.

От Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области выезжали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", в Одессе на улице Дидрихсона во время дорожного движения автомобиль наехал на огромную яму посреди проезжей части.