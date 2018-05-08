12:37 08.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области произошло смертельное ДТП

В ночь на восьмое мая, в Николаевской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии семь человек пострадали, один погиб. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Николаевской области произошло смертельное ДТП

Как сообщается, столкновение произошло между авто Hyundai Elantra и JAC S2, в ходе инцидента пострадали семь человек, двое из которых граждане Турции, в том числе один ребенок.

Водитель Hyundai Elantra оказался заблокированным в машине, спасатели его деблокировали и передали врачам. Всех пострадавших госпитализировали. Однако, водителю которого достали спасатели, выжить не удалось.

Кроме того, 12-летний ребенок и водитель, которые находились в автомобиле JAC S2, сейчас в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в результате автокатастрофы, которая произошла в понедельник, на магистрали в Румынии, пострадали шесть граждан Украины. По его словам, сегодня в шесть часов утра на трассе международного сообщения DN 2 произошло авария.


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