В Николаевской области произошло смертельное ДТП

Как сообщается, столкновение произошло между авто Hyundai Elantra и JAC S2, в ходе инцидента пострадали семь человек, двое из которых граждане Турции, в том числе один ребенок.

Водитель Hyundai Elantra оказался заблокированным в машине, спасатели его деблокировали и передали врачам. Всех пострадавших госпитализировали. Однако, водителю которого достали спасатели, выжить не удалось.

Кроме того, 12-летний ребенок и водитель, которые находились в автомобиле JAC S2, сейчас в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в результате автокатастрофы, которая произошла в понедельник, на магистрали в Румынии, пострадали шесть граждан Украины. По его словам, сегодня в шесть часов утра на трассе международного сообщения DN 2 произошло авария.