В Германии столкнулись два поезда, два человека погибли

В результате аварии погибли два человека. Еще 14 пассажиров получили травмы.

Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел в округе Швабия федеральной земли Бавария недалеко от вокзала города Айхах. Причины столкновения пока неизвестна.

Вместе с тем немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заверила во время столкновения погибли машинист регионального состава и одна из пассажирок.

Пострадавшим пассажирам оказывается необходимая помощь.

Движение поездов на данном участке пути временно прекращено, на замену поездам выпущены автобусы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в Австрии на железнодорожном вокзале Зальцбурга столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 54 человек.