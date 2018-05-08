В Германии столкнулись два поезда, два человека погибли

В результате аварии погибли два человека. Еще 14 пассажиров получили травмы.
Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел в округе Швабия федеральной земли Бавария недалеко от вокзала города Айхах. Причины столкновения пока неизвестна.
Вместе с тем немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заверила во время столкновения погибли машинист регионального состава и одна из пассажирок.
Пострадавшим пассажирам оказывается необходимая помощь.
Движение поездов на данном участке пути временно прекращено, на замену поездам выпущены автобусы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в Австрии на железнодорожном вокзале Зальцбурга столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 54 человек.