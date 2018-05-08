07:29 08.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии столкнулись два поезда, два человека погибли

В Германии в ночь на вторник, 8 мая, товарный поезд столкнулся с пассажирским региональным составом.

В Германии столкнулись два поезда, два человека погибли

В результате аварии погибли два человека. Еще 14 пассажиров получили травмы.

Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел в округе Швабия федеральной земли Бавария недалеко от вокзала города Айхах. Причины столкновения пока неизвестна.

Вместе с тем немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заверила во время столкновения погибли машинист регионального состава и одна из пассажирок.

Пострадавшим пассажирам оказывается необходимая помощь.

Движение поездов на данном участке пути временно прекращено, на замену поездам выпущены автобусы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в Австрии на железнодорожном вокзале Зальцбурга столкнулись два поезда, в результате чего пострадали не менее 54 человек.


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