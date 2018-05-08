11:21 08.05.2018 | Происшествия | Новости
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Неподалеку берегов Южной Кореи загорелся танкер

В территориальных водах Южной Кореи загорелся танкер с нефтепродуктами под флагом Панамы. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Неподалеку берегов Южной Кореи загорелся танкер

Как отмечается, судно, которое перевозило около 4,7 тыс. тонн легковоспламеняющегося ксилола, направлялось в город Ульсан на юго-востоке Южной Кореи. Известно, что на борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится экипаж численностью 21 человек.

Возгорание началось в одной из пустых цистерн. Члены экипажа ликвидировали его примерно через 20 минут с помощью огнетушителей. Сообщается, что обошлось без жертв.

По данным береговой охраны, сейчас танкер направляется в южнокорейский порт Пусан, где его обследуют, чтобы выяснить точную причину пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре в ночь на среду, 12 апреля, произошел масштабный пожар. Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком.


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