Неподалеку берегов Южной Кореи загорелся танкер

Как отмечается, судно, которое перевозило около 4,7 тыс. тонн легковоспламеняющегося ксилола, направлялось в город Ульсан на юго-востоке Южной Кореи. Известно, что на борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится экипаж численностью 21 человек.

Возгорание началось в одной из пустых цистерн. Члены экипажа ликвидировали его примерно через 20 минут с помощью огнетушителей. Сообщается, что обошлось без жертв.

По данным береговой охраны, сейчас танкер направляется в южнокорейский порт Пусан, где его обследуют, чтобы выяснить точную причину пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре в ночь на среду, 12 апреля, произошел масштабный пожар. Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком.