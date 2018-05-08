На Турцию нашло сильнейшее за 500 лет наводнение - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает BBC.

Из-зза сильных проливных дождей в некоторых кварталах города потоки воды тянули за собой транспортные средства. В следствии разбушевавшейся стихии повреждены или потеряны безвозвратно сотни автомобилей. Согласно последним данным, погибших нет.

Помимо владельцев машин, также повредился один из домов: из-за селевого потока разрушился угол жилого здания и вода затопила всю квартиру, что находилась на первом этаже.

Метеорологи предупреждают местных жителей о продолжении осадков в ближайшие дни.

В частности, в турецкой провинции Ширнак на юго-востоке государства 12 школьников пострадали от удара молнии во время ливней. Она попала в дерево, под которым они организовали пикник, и оно рухнуло.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Турции в провинции Айдын рухнул пляжный пирс.