17:34 08.05.2018 | Происшествия | Новости
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На Турцию нашло сильнейшее за 500 лет наводнение - ФОТО, ВИДЕО

В столице Турции случилось мощнейшее за последние 500 лет наводнение, в котором пострадало не меньше шести людей. В районе Мамак в связи с погодными условиями несколько улиц превратились в сплошные водные потоки, которые сносили машины.

На Турцию нашло сильнейшее за 500 лет наводнение - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает BBC.

Из-зза сильных проливных дождей в некоторых кварталах города потоки воды тянули за собой транспортные средства. В следствии разбушевавшейся стихии повреждены или потеряны безвозвратно сотни автомобилей. Согласно последним данным, погибших нет.

Помимо владельцев машин, также повредился один из домов: из-за селевого потока разрушился угол жилого здания и вода затопила всю квартиру, что находилась на первом этаже.

Метеорологи предупреждают местных жителей о продолжении осадков в ближайшие дни.

В частности, в турецкой провинции Ширнак на юго-востоке государства 12 школьников пострадали от удара молнии во время ливней. Она попала в дерево, под которым они организовали пикник, и оно рухнуло.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Турции в провинции Айдын рухнул пляжный пирс. 


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