Из-за обстрелов в Луганской области повреждены 14 домов

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в Twitter.

Как сообщается, в результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйства в с. Лоскутовка Попаснянского района. К счастью. Жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Известно, что восстановлением частично будет заниматься Управление верховного комиссара ООН в Украине по делам беженцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные обстреляли здании "Киевгорстроя", полиция изъяла записи с места инцидента. На ней зафиксирован момент выстрела. Кроме того, на экспертизу отправят остатки взрывного устройства. С правовой квалификацией происшествия полиция определится после проверки.