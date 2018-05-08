13:42 08.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за обстрелов в Луганской области повреждены 14 домов

В Луганской области боевики открыли огонь по жилым домам в селе Лоскутовка Попаснянского района. В результате обстрелов в селе повреждены 14 домов.

Из-за обстрелов в Луганской области повреждены 14 домов

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в Twitter.

Как сообщается, в результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйства в с. Лоскутовка Попаснянского района. К счастью. Жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Известно, что восстановлением частично будет заниматься Управление верховного комиссара ООН в Украине по делам беженцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные обстреляли здании "Киевгорстроя", полиция изъяла записи с места инцидента. На ней зафиксирован момент выстрела. Кроме того, на экспертизу отправят остатки взрывного устройства. С правовой квалификацией происшествия полиция определится после проверки.


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