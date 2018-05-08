13:54 08.05.2018 | Культура | Новости
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Евровидение-2018: в Лиссабоне с ножом напали на греческого журналиста

Несмотря на усиленные меры безопасности в связи с проведением международного песенного конкурса в Лиссабоне, неизвестный мужчина без какой-либо помощи и поддержки совершил нападение на журналиста и ранил его. Об этом информирует protothema.gr. 

Евровидение-2018: в Лиссабоне с ножом напали на греческого журналиста

Отметим, что жертвой инцидента оказался греческий репортер Анджелос Дадалиас, который приехал на песенный конкурс "Евровидение" в рабочих целях. Так, по дороге на стадион, где 8 мая должен пройти первый этап конкурса, представитель СМИ попал в руки преступника. Злоумышленник подошел к журналисту и ударил его ножом. Затем нарушитель закона ограбил Дадалиаса.

В настоящее время пострадавший с ножевым ранением был госпитализирован.

"Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сообщили медики.

При этом полицейские добавили, что нападавшему удалось скрыться. Его добычей стали несколько тысяч евро, которые предназначались для покупки билетов на полуфинал "Евровидения".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", букмекеры определились с фаворитами первого полуфинала "Евровидения-2018", который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне. В британской букмекерской конторе William Hill отметили, что в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.


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