В Уганде леопард съел маленького ребенка

Об этом сообщает AFP.

Мальчика оставили с няней в помещении для работников на территории парка. В ночное время суток леопард совершил на него нападение.

Ночью няня вышла на улицу, дверь была не заперта, поэтому мальчик незаметно вышел и пошагал за ней следом. Женщина услышала крики ребенка и пыталась помочь, но у нее не вышло помочь вовремя. Леопард схватил человеческую добычу и скрылся в кустах. Поиски мальчика продолжались до тех пор, пока на следующий день не обнаружили детский череп.

Зверя пытаются поймать, потому что теперь он предоставляет опасность. Когда хищники попробуют человеческого мяса, то становятся агрессивными и могут нападать на гостей парка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индии раненный медведь совершил нападение на таксиста, который остановил транспортное средство, чтобы сфотографироваться зверем, после чего мужчина скончался.