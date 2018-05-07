В Румынии в аварии пострадали шестеро украинцев - МИД

Об это сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. По его словам, сегодня в шесть часов утра на трассе международного сообщения DN 2 произошло авария.

По оперативным данным, полученным в телефонном режиме от представителей полиции города Брэила, автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем, - пояснил Кирилич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на территории Румынии экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в серьезную аварию. Утром сообщали о четырех пострадавших. Все они сейчас находятся в местной больнице.