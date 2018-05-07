В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщают сами туристы, авария произошла в результате того, что автомобиль Volkswagen (с двумя местными женщинами) выехал на встречную полосу. К сожалению, избежать столкновения не удалось. Так, от удара автобус слетел в невысокий кювет.

"В результате аварии были госпитализированы четыре человека. Серьезных травм никто не получил", - гласит сообщение.

На данный момент украинцам предоставлены два автобуса, которые везут их к границе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Нью-Йорк автомобиль въехал в ресторан. В результате инцидента несколько человек получили травмы. При этом врачи оценили состояние здоровья троих из пострадавших как критическое.