В Нигерии вооруженные бандиты напали на деревню, убиты 45 человек

В результате нападения погибли 45 человек. При этом среди погибших есть дети.

Как сообщает AFP, тела погибшихз были найдены разбросанными в кустах. Бандиты преследовали местных жителей, которые мобилизовались, чтобы защищать деревню после того, как они взяли под свой контроль, - пояснил представитель местной обороны.

Вместе с тем в полиции штата Кадуна подтвердил атаку, совершенную "вооруженными бандитами", но не сообщил деталей.

По словам представителей полиции, нападавшими являются вооруженные бандиты из соседнего штата Замфара, терроризирующие территорию в штате Кадуна.

Напомним, на прошлой неделе в результате нескольких атак на севере Нигерии погибли по меньшей мере 25 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Нигерии в результате взрывов смертников погибли десятки людей.