В Хорватии на трассе загорелся польский автобус с паломниками

Он вез паломников из боснийского Меджугорья в Жешув. На момент инцидента в салоне находилось 46 человек.

Как сообщает RMF24, в настоящее время все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В то же время владелец фирмы-перевозчика сообщил, что возгорание произошло в багажном отделении автобуса. В результате пожара ни водитель, ни пассажиры не пострадали. После появления огня автобус остановился. Все пассажиры смогли выйти на улицу. Однако тушить огонь уже было поздно, - заверили на фирме, добавив, что автобус сгорел полностью, а пассажиры потеряли весь багаж, у многих сгорели документы и деньги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около поселка Виноградов на Закарпатье автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, а затем скрылся с места ДТП.

По предварительной информации, в ночное время суток водитель не справился с управлением и влетел в двоих пешеходов - девушку и парня в возрасте 15 и 19 лет. Оба пешехода получили многочисленные ушибы и переломы, их срочно госпитализировали.