12:32 07.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Грузии на трассе перевернулся туристический автобус, погибли два человека

В Грузии в понедельник утром, 7 мая, перевернулся автобус с туристами.

В Грузии на трассе перевернулся туристический автобус, погибли два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте. Еще 17 туристов с травмами скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает телеканал Rustavi2, авария произошло возле населенного пункта Манглиси. Водитель потерял управление, после чего микроавтобус перевернулся.

Автобус после посещения одного из монастырей направлялся в Тбилиси. Среди туристов был один иностранец.

На данный момент полиция выясняет причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье вечером, 6 мая, в Египте произошло столкновение туристического автобуса с грузовиком. В результате аварии погибли трое суданцев. Еще более 50 человек получили ранения. Как сообщает Xinhua, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах страны, автобус двигался из столицы Судана Хартумы в Каир.


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