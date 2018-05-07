В Германии атаковали новоизбранного мэра Фрайбурга - ФОТО

Об этом сообщает The Associated Press.

Как отметили правоохранители, в результате инцидента у Хорна - сломанный нос, синяки и выбитый зуб.

"Нападавшего арестовали", - говорится в сообщении.

Вместе с тем пресс-секретарь полиции Фрайбурга утверждает, что мотивы 54-летнего мужчины пока неизвестны. Отмечается, что у него есть психологические проблемы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Бразилии в штате Пара группа вооруженных людей совершила нападение на тюрьму, для того, чтобы освободить заключенных.