В Бразилии во время свадьбы упал вертолет с невестой - ФОТО, ВИДЕО

К счастью, невеста и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Как сообщает местный канал Globo, после падения вертолет загорелся. Инцидент произршел в бразильском штате Сан-Паулу.

Прибывшие на место происшествия пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там человек.

По словам одного из очевидцев, вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки.

Несмотря на чрезвычайное происшествие, свадьбу не отменили. Невесту доставили к жениху при помощи наземного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Франции из-за неудачной посадки разбился вертолет, в результате авиакатастрофы пилот и пассажир погибли. Авария произошла в департаменте Восточные Пиренеи, в 20 километрах от города Перпиньян.