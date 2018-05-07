В Бразилии во время свадьбы упал вертолет с невестой - ФОТО, ВИДЕО
В Бразилии в воскресенье, 6 мая, упал вертолет с летевшей на свадьбу невестой.
К счастью, невеста и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Как сообщает местный канал Globo, после падения вертолет загорелся. Инцидент произршел в бразильском штате Сан-Паулу.
Прибывшие на место происшествия пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там человек.
По словам одного из очевидцев, вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки.
Несмотря на чрезвычайное происшествие, свадьбу не отменили. Невесту доставили к жениху при помощи наземного транспорта.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Франции из-за неудачной посадки разбился вертолет, в результате авиакатастрофы пилот и пассажир погибли. Авария произошла в департаменте Восточные Пиренеи, в 20 километрах от города Перпиньян.