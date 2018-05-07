Поссажирский самолет совершил экстренную посадку в Берлине из-за остановки двигателя

Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя аэропорта.

По словам сотрудника аэропорта, самолету Airbus 321удалось с одним работающим двигателем благополучно осуществить посадку в аэропорту Берлина приблизительно в 10:00 по местному времени. Пожарная команда аэропорта контролировала посадку самолета.

На борту самолета рейса LH 2462 пребывало 158 пассажиров во время полета. В ходе инцидента пострадавших не обнаружено.

В данный момент самолет находится на осмотре и ремонтируется в аэропорту Тегель. Работник аэропорта добавил, что посадку с одним из двух двигателей опытным пилотом вполне можно провести без проблем.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ.