На Закарпатье несовершеннолетний сбил пешеходов и скрылся с места

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Во время расследования правоохранители установили, что управляющий автомобилем марки "Volswagen Golf" перемещался в попутном направлении с пешеходами. По предварительным данным, он не справился с управлением и совершил наезд. От аварии пострадали два человека 15 и 19 лет, которых госпитализировали с многочисленными травмами.

Полиция исследовала видео с камер наружного наблюдения, выяснила обстоятельства инцидента и разыскала автомобиль с водителем. 17-летний виновник ДТП - житель города Виноградов. После совершения аварии он испугался и оставил место происшествия.

По данному факту в полиции длится расследование по признакам статьи за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших телесные повреждения потерпевшим. Автомобиль изъяли и отправили на штрафплощадку. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на территории Румынии экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в серьезную аварию, вследствие которой пострадали четыре человека. Все они сейчас находятся в местной больнице.