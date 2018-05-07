На украино-румынской границе задержали киднепера

Об этом передает официальный сайт ГПСУ.

Сообщается, что украинка вместе с ребенком 2009 года рождения пыталась пересечь границу, предъявив поддельную доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданное Генконсульством Украины в Милане. Сама фигурантка дела утверждает, что не знала, что она является близким родственником ребенка, которого попросили привезти в Украину.

При более тщательном досмотре документов пограничниками Черновицкого отряда выяснилось, что женщина следовала вместе с несовершеннолетним в качестве сопровождающего лица. Гражданку задержали для установления всех обстоятельств инцидента.

Правоохранители рассматривают также версию "киднеппинга", планируется провести разъяснительную беседу с ребенком.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде водитель автомобиля Škoda наехал на маленького ребенка.