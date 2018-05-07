08:58 07.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На украино-румынской границе задержали киднепера

Пограничники в пункте пропуска "Порубное" задержали женщину, которая пыталась незаконно переправить на территорию Румынии малолетнего ребенка. 

На украино-румынской границе задержали киднепера

Об этом передает официальный сайт ГПСУ.

Сообщается, что украинка вместе с ребенком 2009 года рождения пыталась пересечь границу, предъявив поддельную доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданное Генконсульством Украины в Милане. Сама фигурантка дела утверждает, что не знала, что она является близким родственником ребенка, которого попросили привезти в Украину.

При более тщательном досмотре документов пограничниками Черновицкого отряда выяснилось, что женщина следовала вместе с несовершеннолетним в качестве сопровождающего лица. Гражданку задержали для установления всех обстоятельств инцидента. 

Правоохранители рассматривают также версию "киднеппинга", планируется провести разъяснительную беседу с ребенком. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде водитель автомобиля Škoda наехал на маленького ребенка


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