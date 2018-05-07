На Гавайях вулкан разрушил десятки домов - ВИДЕО

Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Associated Press.

Также положение усложняет то, что на острове повреждено водоснабжения и дороги. Учебные заведения остановили свою работу. Руководство штата огласило гражданам предупреждение о загрязненности воздуха.

Разрушенные дома расположены в местности Леилани-Эстейтс, где расплавленная лава и токсичный газ прорывались сквозь разломы в почве. Лава извергается на высоту 61 м. Она уже медленно распространилась на площади 36 000 кв. м. С начала извержения Килауэа провели эвакуацию 1700 людей.

Данное извержение происходит в связи с сейсмической активностью этой территории, которую обнаружили накануне. По информации Геологической службы США, также случилось приблизительно 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше.

Сейсмологи прогнозируют, что активность Килауэа остановится еще не скоро.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на острове Гавайи власти объявили чрезвычайное положение из-за извержения вулкана Килауза.