На Гавайях вулкан разрушил десятки домов - ВИДЕО

В одном из штатов Соединенных Штатов Америки на вулканическом архипелаге Гавайи в центральной части Тихого океана началось извержение вулкана Килауэа. В ходе происшествия уничтожено 31 дом.
Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Associated Press.
Также положение усложняет то, что на острове повреждено водоснабжения и дороги. Учебные заведения остановили свою работу. Руководство штата огласило гражданам предупреждение о загрязненности воздуха.
Разрушенные дома расположены в местности Леилани-Эстейтс, где расплавленная лава и токсичный газ прорывались сквозь разломы в почве. Лава извергается на высоту 61 м. Она уже медленно распространилась на площади 36 000 кв. м. С начала извержения Килауэа провели эвакуацию 1700 людей.
Данное извержение происходит в связи с сейсмической активностью этой территории, которую обнаружили накануне. По информации Геологической службы США, также случилось приблизительно 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше.
Сейсмологи прогнозируют, что активность Килауэа остановится еще не скоро.