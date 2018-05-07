Хуситы обстреляли Саудовскую Аравию баллистическими ракетами

По предварительной информации, ракеты были выпущены неподалеку от города Сана, где хуситы из группировки "Ансар Аллах" выпустили три ракеты. Две ракеты были сбиты при помощи системы "пустынный щит", еще одна упала на территории самого Йемена, отмечается с издании.

С начала 2018 года хуситы значительно увеличили количество ударов, в том числе баллистическими ракетами.

В Госдепе США недовольны продолжением эскалации конфликта, ведь в в самом Йемене давно близится гуманитарная катастрофа, более 30 процентов населения могут оказаться на грани голодной смерти. Усугубления конфликта может привести к осложнению работы гуманитарных организаций и продовольственных поставок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВВС Ирака совершили бомбардировку по позициям сирийских исламистов.