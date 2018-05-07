Правоохранители избрали меру пресечения для киевского торговца кокаином

Сообщается, что дело о незаконной торговле и транзите наркотиков через Панаму будет расследовать Печерский районный суд города Киева. Сейчас известно, что на украинца также возбудили уголовное дело и в США, где ему грозит длительный уголовный срок и более лет лишения свободы. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины 38-летнему наркоторговцу грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, что преступника в Киевской области поймали по горячим следам. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более восьми миллионов гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители в Киеве изъяли наркотики на 1,5 миллиона гривен у членов ОПГ.