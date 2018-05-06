16:36 06.05.2018 | Происшествия | Новости
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ВВС Ирака совершили бомбардировку по позициям сирийских исламистов

Военно-воздушные силы Ирака уничтожили два тренировочных лагеря для подготовки боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом передает Al-Sumaria.

ВВС Ирака совершили бомбардировку по позициям сирийских исламистов

В официальном заявлении премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, самолеты совершили два боевых вылета, выпустив по позициям исламистов ИГИЛ 8 ракетных снарядов. Багдада вынужден был предпринять такие действия из-за возможного вторжения террористов на территорию Ирака через Рожавскую республику, которая находится под контролем курдских мятежников.

Вашингтон также готов присоединится к бомбардировкам исламистов. Боевые операции направлены на защиту границ Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана от влияния террористических группировок, дабы обеспечить скорейшее урегулирование конфликта Сирии. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военно-воздушные силы коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли авиаудар по хуситам в Йемене.


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