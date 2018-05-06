ВВС Ирака совершили бомбардировку по позициям сирийских исламистов

В официальном заявлении премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, самолеты совершили два боевых вылета, выпустив по позициям исламистов ИГИЛ 8 ракетных снарядов. Багдада вынужден был предпринять такие действия из-за возможного вторжения террористов на территорию Ирака через Рожавскую республику, которая находится под контролем курдских мятежников.

Вашингтон также готов присоединится к бомбардировкам исламистов. Боевые операции направлены на защиту границ Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана от влияния террористических группировок, дабы обеспечить скорейшее урегулирование конфликта Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военно-воздушные силы коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли авиаудар по хуситам в Йемене.