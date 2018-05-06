Во Франции погиб известный велосипедист - ВИДЕО

Разогнаться до скорости в 400 км\час Жисси хотел на взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн. Мужчина не один раз тренировался перед сложнейшим трюком, но в самый ответственный момент он не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч.

Медики успели доставить его в реанимационный отдел, однако полученные Жисси травмы были просто несовместимы с жизнь, он скончался на операционном столе, так и не достигнув рекорда. Велосипедист в 2014 году установил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/ч. Гонщик использовал реактивный велосипед, который он собирал вручную в своей мастерской.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французском городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы произошла трагедия на ярмарке.