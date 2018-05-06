15:19 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы загорелась гостинца

В заброшенном отеле "Южный" в пгт Сергеевка Одесской области произошло возгорание на верхних этажах. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В центре Одессы загорелась гостинца

По предварительной информации, из-за жаркой погоды произошло возгорание старых вещей и груды строительного мусора на 10 и 11 этаже 16-ти этажной гостиницы. Огонь стал распространятся открытым пламенем двумя очагами общей площадью 150 кв. метров. 

На место происшествия прибыли 14 пожарных и три единицы специальной техники. Пожар был ликвидирован в течении 20 минут. Примечательно, что отель является недействующим с 2002 года; он находится на реконструкции, однако застройщик уже более 15 лет не проводит работы на участке.

Одесский городской совет постоянно продлевает договор на отсрочку проведения работ гостиницы, которая находится в Белгород-Днестровском районе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  загорелся цех фабрики спортивной обуви на улице Семьи Сосниных в Святошинском районе Киева. 


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