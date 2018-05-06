11:13 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице горел обувной завод

Вчера вечером, 5 мая загорелся цех фабрики спортивной обуви на улице Семьи Сосниных в Святошинском районе Киева. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В столице горел обувной завод

По предварительной информации, пламя возникло и стало распространяться на 3-м этаже 4-этажного производственного здания в производственном швейном цехе по изготовлению обуви произошло возгорание мебели и производственного оборудования. Огонь бушевал на площади в 100 кв. метров, его погасили в течении 20 минут.

В огненной стихии пострадали и были повреждены мебель и производственное оборудование, закопчены стены и потолок производственного помещения. В ходе операции по ликвидации огня принимали участие 45 спасателей и 10 единиц техники.

Пожарные покамест устанавливают точную причину возникновения огня. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные пожарные потушили пожар на свалке на Виноградаре в Подольском районе Киева.


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