В секторе Газа произошел теракт

Террористическая организация ХАМАС, которая полностью контролирует район, обвинило во взрыве Израиль, однако в Израиле отрицают свою причастность к инциденту. Примечательно, что помещение регулярно подвергалось авиаударам со стороны Израиля, однако в последнее время налеты прекратились.В Тель-Авиве утверждают, что боевики в ручную пытались обезвредить один из израильских снарядов, что привело к негативным последствиям.

Вероятно, причиной взрыва могли стать повреждения рядом стоящих домов, где могли находится боеприпасы или оружие боевиков ХАМАС. В результате взрыва погибло пятеро палестинцев, еще шестеро были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не хочет войны с Ираном после обнародования материалов о ядерной программе Тегерана.