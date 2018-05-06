В Польше на шахте произошла авария, погиб горняк, еще трое пропали без вести

По состоянию на воскресенье, 6 мая, в результате обвала погиб один шахтер. Сейчас трое шахтеров считаются пропавшими без вести.

Как сообщает "Польское радио", в начале инцидента пропавшими считались четверо горняков, однако одного из них было найдено сегодня утром. Шахтер попал в ловушку - его зажало между трубопроводами. Спасатели, освободив его, направили потерпевшего к подземной базы. На данный момент мужчина находится без сознания.

Издание также напоминает, что мощный взрыв на шахте в Польше произошел 11 часов 5 мая на глубине 900 метров. На этот момент в шахте работали около 250 человек, в зоне толчка находились 11 человек. Уже в 11:25 было объявлено о начале спасательной операции.

Четырех из тех, кто был в зоне толчка в результате взрыва, были эвакуированы. За несколько часов спасатели нашли еще двоих из семерых, пропавших без вести. У мужчин были травмы, которые не представляли угрозы жизни. В течение нескольких следующих часов спасатели нашли тело еще одного шахтера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате обвала в угольной шахте близи пакистанского города Кветта под землей осталось 16 рабочих. По предварительной информации, в районе Марваарх округа Кветта пакистанской провинции Белуджистан произошел выброс подземного газа, из-за которого 200-метровую шахту завалило горной породой. В результате обвала погибло 18 горняков, еще 16 человек остались заблокированы под землей без еды и воды.