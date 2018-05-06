В Пакистане произошел обвал на угольной шахте

По предварительной информации, в районе Марваарх округа Кветта пакистанской провинции Белуджистан произошел выброс подземного газа, из-за которого 200-метровую шахту завалило горной породой. В результате обвала погибло 18 горняков, еще 16 человек остались заблокированы под землей без еды и воды.

Менее через час на соседней шахте погибли еще два человека, а пятеро горняков до сих пор заблокированы под землей. Руководство Центральной пакистанской федерации горняков пообещало приложить все возможные усилия, чтобы освободить шахтеров из-под завалов. Также сотрудники ведомства предложили родственникам погибших полностью взять на себя обязательства по организации ритуальных услуг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на шахте Павлоградская произошло задымление, всех горняком эвакуировали.