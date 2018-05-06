13:53 06.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Пакистане произошел обвал на угольной шахте

В результате обвала в угольной шахте близ пакистанского города Кветта под землей осталось 16 рабочих. Об этом передает The Express Tribune.

В Пакистане произошел обвал на угольной шахте

По предварительной информации, в районе Марваарх округа Кветта пакистанской провинции Белуджистан произошел выброс подземного газа, из-за которого 200-метровую шахту завалило горной породой. В результате обвала погибло 18 горняков, еще 16 человек остались заблокированы под землей без еды и воды. 

Менее через час на соседней шахте погибли еще два человека, а пятеро горняков до сих пор заблокированы под землей. Руководство Центральной пакистанской федерации горняков пообещало приложить все возможные усилия, чтобы освободить шахтеров из-под завалов. Также сотрудники ведомства предложили родственникам погибших полностью взять на себя обязательства по организации ритуальных услуг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на шахте Павлоградская произошло задымление, всех горняком эвакуировали.


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