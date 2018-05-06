23:27 06.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Пакистане покушались на министра внутренних дел

В Пакистане в воскресенье, 6 мая, неизвестные совершили покушение на министра внутренних дел страны Ахсана Икбала.

В Пакистане покушались на министра внутренних дел

В результате инцидента министр получил пулевое ранение в плечо. Как сообщает Geo TV, попытку убийства министра было совершено в городе Наровал в провинции Пенджаб.

Само покушение произошло во время митинга, на котором присутствовал Икбал. На момент покушения глава ведомства находился в своем авто. В него из пистолета выстрелил молодой человек.

Пуля попала в правое плечо министра. Скорая помощь увезла его в больницу. По данным медиков, его состояние сейчас стабильное, жизни министра ничего не угрожает.

Полиция уже арестовала нападавшего и сейчас пытается установить его мотивы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество погибших в результате взрыва, который прогремел в воскресенье, 6 мая, в мечети провинции Хост на востоке Афганистана, возросло до 13 человек. Еще 29 человек получили травмы. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные местной полиции, число погибших в ближайшее время может увеличиться.


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