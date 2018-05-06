11:31 06.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике в грузовике нашли человеческие трупы

 Вблизи города Тистла-де-Герреро в штате Герреро на юго-западе Мексики в багажнике автомобиля нашли 9 человеческих трупов. Об этом передает Reuters.

В Мексике в грузовике нашли человеческие трупы

Сообщается, что фургон с телами был брошен на обочине дороги в Истле. Правоохранители выяснили, что половина погибших работала в сфере общественного питания, а сам грузовик использовался для незаконной перевозки и продажи товаров. Власти штата утверждают, что погибшие ранее занимались торговлей различными товарами незаконного происхождения с использованием данного автомобиля.

Стоит отметить, что район Герреро считается одним из главных каналов нартотрафика в США,  войну за контроль над этими землями ведут сразу три группировки: Los Rojos, Los Ardillos и Cбrtel del Sur. Вероятно, погибшие могли стать жертвами расправы со стороны представителей наркомафии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штате Герреро на юге Мексики произошли столкновения двух вооруженных групп,  в результате чего погибли 16 человек – шесть полицейских и 10 подозреваемых. 


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