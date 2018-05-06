В Харькове вандалы поиздевались над памятников Жукова - ФОТО

Так, группа неизвестных лиц в очередной раз трусливо, в темноте, без предупреждения проявила неуважение не только к советской истории, но и ветеранам Второй мировой войны. Декоммунизация должна проводится только официальными властями, подобные вандальные акции просто неприемлемы и оскорбительны.

"Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-«патриотам» испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", - добавил харьковский мэр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Херсон на Аллее Славы вандалы разрисовали краской мемориал Героям Небесной сотни и погибшим бойцам АТО.