18:39 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100193274:roman

В Харькове вандалы поиздевались над памятников Жукова - ФОТО

Сегодня ночью неизвестные повалили на землю бюст маршала Георгия Жукова в Харькове. Об этом говорится на странице мэра Харькова Геннадия Кернеса в Facebook.

В Харькове вандалы поиздевались над памятников Жукова - ФОТО

Так, группа неизвестных лиц в очередной раз трусливо, в темноте, без предупреждения проявила неуважение не только к советской истории, но и ветеранам Второй мировой войны. Декоммунизация должна проводится только официальными властями, подобные вандальные  акции просто неприемлемы и оскорбительны.

"Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-«патриотам» испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", - добавил харьковский мэр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Херсон на Аллее Славы вандалы разрисовали краской мемориал Героям Небесной сотни и погибшим бойцам АТО


Поделиться
Читайте также:
 
Илон Маск решил сменить свое предпринимательское амплуа На Гавайах проснулся древний вулкан Килауза В Тунисе стартовали местные выборы В Афганистане произошел очередной теракт
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив