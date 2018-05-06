В Кале произошел бунт в лагере для беженцев

По предварительной информации, беженцы выразили недовольство содержани в лагере для временно прибывших мигрантов "Джунгли Кале", где когда-то находилось по меньшей мере от 8 до 12 тыс человек. На место было вызвано подкрепление стражей порядка, полисмены применяли слезоточивый газ и резиновые дубинки. Около 20 беженцев были доставлены в полицейские отделения, где на них составили административные протоколы.

В результате нападения двое сотрудников правоохранительных органов получили легкие травмы, их госпитализировали. На данный момент в лагере продолжают оставаться 600 мигрантов, которые не хотят или делают все возможное, чтобы не вернуться к себе на родину и получить французское гражданство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генпрокурор штата Техас Кен Пакстон заявил, что семь штатов США требуют в суде отменить программу защиты нелегальных иммигрантов от депортации, известной под названием DACA.