В Афганистане произошел очередной теракт

Сообщается, что смертник сумел пройти первую линию контроля, однако при входе в мечеть, где находился центр регистрации избирателей, правоохранители решили в ручном режиме досмотреть подозрительного мужчину. Затем прозвучал взрыв, в результате которого погибло 10 человек, более 34 верующих были госпитализированы с осколочными ранениями.

Покамест ни одна террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Полиция подозревает, что к инциденту причастны исламисты из террористической группировки "Талибан".

Напомним, что парламентские и местные выборы в Афганистане пройдут в октябре 2018 года, однако талибы не воспринимают власть центра в горных регионах, куда власть Кабула распространяется только при помощи американского оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвался около полицейского участка.