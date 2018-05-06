10:12 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинец пытался вывезти из страны редкие исторические артефакты - ФОТО

В международном аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ провели операцию по задержанию "черного археолога". Об этом передает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Украинец пытался вывезти из страны редкие исторические артефакты - ФОТО

Сообщается, что при пересечении таможни сотрудники аэропорта обратили внимание на нервное поведение 50-летнего мужчины. Правоохранители решили досмотреть его груз более тщательно.

В ходе осмотра были обнаружены редкие культурно-исторически ценности: металлические браслеты, металлическую, изогнутую в виде подковы, часть оружия, нашейное украшение, 12 разных железных, поврежденных ржавчиной, фрагментов ручного огнестрельного оружия.

На основании выводов эксперта будет решен вопрос о сообщении о подозрении, возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Вашингтон изъял более 3,8 тыс редких исторических артефактов в сети американских магазинов Hobby Lobby и передал их Багдаду.


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