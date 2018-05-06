12:17 06.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье лихач наехал на пешеходов - ФОТО

Около поселка Виноградов на Закарпатье автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, а затем скрылся с места ДТП. Об этом передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

На Закарпатье лихач наехал на пешеходов - ФОТО

По предварительной информации, в ночное время суток водитель не справился с управлением и влетел в двоих пешеходов - девушку и парня в возрасте 15 и 19 лет. Оба пешехода получили многочисленные ушибы и переломы, их срочно госпитализировали. 

Шофер не стал останавливаться и помогать пострадавшим, моментально скрывшись с места аварии. Правоохранители обещают денежное вознаграждение очевидцам, которые могли стать свидетелями ДТП или владеют какой-либо информацией о местонахождении водителя.

Возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде водитель автомобиля Škoda наехал на маленького ребенка. 


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