На Закарпатье лихач наехал на пешеходов - ФОТО

По предварительной информации, в ночное время суток водитель не справился с управлением и влетел в двоих пешеходов - девушку и парня в возрасте 15 и 19 лет. Оба пешехода получили многочисленные ушибы и переломы, их срочно госпитализировали.

Шофер не стал останавливаться и помогать пострадавшим, моментально скрывшись с места аварии. Правоохранители обещают денежное вознаграждение очевидцам, которые могли стать свидетелями ДТП или владеют какой-либо информацией о местонахождении водителя.

Возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде водитель автомобиля Škoda наехал на маленького ребенка.