На Львовщине мужчина умер от удара конского копыта

Сообщается, что в местное отделения травматологии доставили изувеченного 55-летнего мужчину. У него диагностировали ушиб грудной клетки, перелом ребра, убойная гематома правой почки, разрыв печени, внутренне брюшное кровотечение. Позе выснилось, что мужчина пытался прогнать соседского коня со своей придомовой территории, но не ожидал, что животное окажет сопротивление.

Сосед погибшего утверждает, что не был свидетелем смертельного инцидента. Труп мужчины направили в морг для проведения экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

По данному делу возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту канадского города Саскатун был отменен авиарейс из-за полосатого енота.