На Гавайах проснулся древний вулкан Килауза

Сообщается, что на автобусах было срочно эвакуировано население поселка Леилани-Эстейтс и прилегающих районов. Остальные жители городка покидали свои жилища собственным ходом. На островитянских дорогах появились трещины длиной в несколько метров, лава также повредила водопроводные трубы, некоторые участки острова нагрелись настолько, что земля начала уходить под воду.

Покамест информации о пострадавших или погибших нет.

Геологи и синоптики утверждают, что вулкан "вынужденно" проснулся из-за землетрясений, которые днями ранее всколыхнули Гавайи. В результате, движение наземного транспорта частично ограничено, аэропорт в Гонолулу отменил более 100 рейсов, были закрыты все учебные заведения и государственные муниципалитеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле побережья Гватемалы в акватории Тихого океана произошло сильное землетрясение.