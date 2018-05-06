17:56 06.05.2018 | Происшествия | Новости
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На Гавайах проснулся древний вулкан Килауза

На острове Гавайи власти объявили чрезвычайное положение из-за извержения вулкана Килауза. Об этом передает Associated Press.

На Гавайах проснулся древний вулкан Килауза

Сообщается, что на автобусах было срочно эвакуировано население поселка Леилани-Эстейтс и прилегающих районов. Остальные жители городка покидали свои жилища собственным ходом. На островитянских дорогах появились трещины длиной в несколько метров, лава также повредила водопроводные трубы, некоторые участки острова нагрелись настолько, что земля начала уходить под воду. 

Покамест информации о пострадавших или погибших нет.

Геологи и синоптики утверждают, что вулкан "вынужденно" проснулся из-за землетрясений, которые днями ранее всколыхнули Гавайи. В результате, движение наземного транспорта частично ограничено, аэропорт в Гонолулу отменил более 100 рейсов, были закрыты все учебные заведения и государственные муниципалитеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле побережья Гватемалы в акватории Тихого океана произошло сильное землетрясение.


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